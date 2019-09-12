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Полицейских Петербурга и Ленобласти научат, как вести себя в интернете

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Для полицейских Петербурга и Ленинградской области проведут инструктаж о нормах поведения в интернете, в том числе, относительно публикации информации о себе в соцсетях. Об этом заявил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Вячеслав Степченко.

По его словам, несколько дней назад начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин дал указание проинструктировать сотрудников по поводу публикаций в личных аккаунтах соцсетей, разъяснить им недопустимость распространения информации, содержание которой нарушает нормы морали и нравственности.

"Эта позиция, в том числе, продиктована самим обществом, которое, в первую очередь, видит сотрудника полиции, а не просто гражданина, и выдвигает к нему повышенные моральные требования", - сказал Степченко.

Петербург Ленинградская область МВД Вячеслав Степченко

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