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Путин принял приглашение приехать в Израиль в начале 2020 года

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял приглашение президента Израиля посетить это государство в начале следующего года.

"Президент Израиля пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года в связи с освобождением Освенцима и днями (памяти - ИФ) Холокоста. Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду в Израиль", - сказал Путин в четверг на встрече с премьер-министром государства Биньямином Нетаньяху.

Он предложил при возможности одновременно открыть и мемориал, посвященный блокадному Ленинграду. По словам Путина, на открытие этого мемориала его также приглашали.

Владимир Путин Израиль

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