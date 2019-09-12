Путин принял приглашение приехать в Израиль в начале 2020 года

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял приглашение президента Израиля посетить это государство в начале следующего года.

"Президент Израиля пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года в связи с освобождением Освенцима и днями (памяти - ИФ) Холокоста. Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду в Израиль", - сказал Путин в четверг на встрече с премьер-министром государства Биньямином Нетаньяху.

Он предложил при возможности одновременно открыть и мемориал, посвященный блокадному Ленинграду. По словам Путина, на открытие этого мемориала его также приглашали.