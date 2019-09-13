В правительстве заявили о невозможности отмены 8-часового рабочего дня

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Восьмичасовой рабочий день нельзя отменить в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД), так называемой "регуляторной гильотины", сообщил в четверг журналистам вице-премьер-глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

Восьмичасовой рабочий день был установлен декретом Совета народных комиссаров Российской советской республики в 1917 году, и этот нормативный акт оказался в перечне документов советских времен, которые могут быть отменены с февраля 2020 года. Поручение Минюсту проанализировать правовые акты того периода и составить список тех, которые стоит отменить, дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Эта работа должна быть завершена до 15 ноября 2019 года.

Однако отказ от этого документа не означает отказа от восьмичасового рабочего дня, объяснил Чуйченко. "У нас восьмичасовой рабочей день установлен Трудовым кодексом... "Даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не в праве этого сделать, у нас нет компетенции", - отметил он.

Работа по отказу от устаревших нормативных актов началась, после того как президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил прекратить действие устаревших актов в сфере контроля и надзора, сохранив лишь те документы, которые отвечают современным требованиям. Такой подход получил название "регуляторной гильотины".

Провести реформу надо к 1 января 2021 года. Предполагается, что все действовавшие ранее обязательные требования, которые не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу.