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Пьяный казахстанец напал на российского полицейского на комплексе "Байконур"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура города Байконур передала казахстанским правоохранительным органам уголовное дело в отношении 29-летнего гражданина Казахстана, совершившего нападение на сотрудника МВД РФ.

Согласно сообщению, опубликованному в пятницу на сайте прокуратуры Байконура, инцидент произошел еще 30 июля. 29-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался пройти через КПП N3 по направлению из поселка Торетам в город Байконур без специального личного пропуска, но был задержан сотрудниками полиции.

При задержании мужчина нанес одному из стражей порядка "удар кулаком в область головы, а также несколько ударов по туловищу", говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" Уголовного кодекса РФ. В связи с тем, что обвиняемый по данному уголовному делу является гражданином Казахстана, уголовное дело в отношении него прокуратурой комплекса передано казахстанским правоохранительным органам для осуществления дальнейшего уголовного преследования, указывается в сообщении.

Казахстан Байконур

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