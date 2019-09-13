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Россияне смогут узаконить используемые более 15 лет земельные участки

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Поправки в законодательство РФ, которые позволят гражданам узаконить земельные участки, оформленные более 15 лет назад, вступят в силу на следующей неделе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Кадастровой палаты в пятницу.

"16 сентября вступают в силу изменения в законы "О кадастровой деятельности" и "О государственной регистрации недвижимости". Поправки упростят процедуру проведения комплексных кадастровых работ, заказчиками которых выступают муниципальные власти", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что одно из положений законодательства позволяет гражданам узаконить фактически используемые земельные участки, если их площадь превышает ту, что указана в ЕГРН.

Узаконить фактически используемые "лишние" метры можно будет лишь в том случае, если участок используется в этих границах более 15 лет, на него нет посягательств со стороны соседей и претензий органов власти. Кроме того, площадь такого "увеличения" должна быть не больше предельного минимального размера участка, установленного местной администрацией, а в случае, если такой минимальный размер не установлен, - не более, чем на 10% от площади, указанной в ЕГРН.

"Если в ходе комплексных кадастровых работ, которые проводятся по заказу местных властей, выяснится, что используемая площадь земельного участка больше, чем предусмотрено данными в ЕГРН, при соблюдении всех критериев разницу можно будет узаконить", - отметила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.

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