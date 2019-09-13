Отголоски землетрясения на Алтае ощутили в Кузбассе и Новосибирской области

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Жители Новокузнецка в Кузбассе ощутили подземные колебания от землетрясений, которые были зафиксированы в республике Алтай, спасатели призывают местных жителей сохранять спокойствие.

"На территории Новокузнецка наблюдались незначительные колебания почвы. Землетрясение произошло в 178 км к юго-востоку от Горно-Алтайска. Сила колебаний составила примерно 4,9 магнитуды. Граждан просим не паниковать и сохранять спокойствие", - сообщает пресс-служба управления по защите населения и территории Новокузнецка в пятницу. Также ведомство рекомендует при ощущаемых афтершоках покинуть помещение.

Кроме того, о подземных толчках в соцсетях сообщают жители Ленинск-Кузнецка, расположенного в 140 км от Новокузнецка.

В свою очередь пресс-служба главного управления МЧС по Новосибирской области сообщает, что в оперативные службы поступают звонки о незначительных колебаниях, которые ощутили местный жители, особенно - жильцы квартир на верхних этажах высоток. Там уточнили, что это связано с отголосками землетрясения в республике Алтай.

В пятницу на территории Улаганского района республики Алтай зафиксирована серия ощущаемых землетрясений. Специалисты Геофизической службы РАН говорят о четырех подземных толчках магнитудой от 3,6 до 5,3. Идет проверка зданий и сооружений, власти приняли решение приостановить работу двух десятков школ детских садов.

Землетрясение было зарегистрировано вблизи очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной, как считают представители Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, с процессами горообразования.