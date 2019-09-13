Полицейский попал в реанимацию в результате аварии под Тулой

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Авария с участием машины ДПС произошла в Кимовском районе Тульской области, в результате травмы получили четыре человека. Один из пострадавших - инспектор ДПС - попал в реанимацию, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе регионального УМВД.

По словам собеседника агентства, накануне, 12 сентября, вечером на 6-м км трассы Кимовск - Епифань - Куликово поле - Кресты водитель Nissan Almera не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со машиной полиции Lada Granta.

"В результате происшествия находившийся за рулем 47-летний инспектор ДПС получил травмы и госпитализирован. Ему проведена операция, он находится в реанимации в тяжелом состоянии", - сказал представитель УМВД.

Кроме того, в больницу доставили пассажирку машины Nissan. 59-летний водитель иномарки и 26-летний полицейский обращались за медицинской помощью, но не были госпитализированы.

В УМВД назначена служебная проверка, результаты которой будут переданы в следственные органы, добавили в ведомстве.