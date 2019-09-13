Германия выдала России подозреваемого организатора налета на банк

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Германия экстрадировала в Россию предполагаемого организатора налета на банк в Петербурге, который был совершен в 2009 году, сообщила пресс-служба Генпрокуратура. Это Георгий Кобахидзе.

По версии следствия, Кобахидзе создал и возглавил преступную группу, в которой было еще семь человек. Он пришел в банк, арендовал индивидуальный сейф по поддельному паспорту и, пока ходил к ячейке, изучил расположение помещений в кредитной организации и расстановку охранников и видеокамер.

Три дня спустя он вернулся в банк с остальными сообщниками. По версии следствия, сначала он зашел в хранилище в сопровождении сотрудника банка, напал на него, пристегнул к решетке и забрал ключи. После этого он вызвал сообщников по рации, и они вскрыли ломом двадцать сейфов и забрали 23 млн рублей.

Кобахидзе был в розыске Интерпола как обвиняемый в разбое. Его задержали в Германии и затем выдали в Россию по запросу Генпрокуратуры.