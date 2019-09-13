Правительство выделит 11,2 млрд рублей на создание трех центров геномных исследований

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правительство выделит 11,2 млрд рублей до 2024 года на создание трех новых центров геномных исследований и их поддержку, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. 1,3 млрд рублей из этой суммы будет выделено уже в 2019 году.

В феврале Голикова говорила, что это будут центры мирового уровня и на них будет потрачено 12,2 млрд рублей, 90% из которых составят деньги из федерального бюджета.

Первый центр будет создан на базе государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора с участием государственного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" и центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Он займется "биобезопасностью и обеспечением технологической независимости", сообщили в аппарате вице-премьера

Второй центр создадут на базе Курчатовского института, это будет "Курчатовский геномный центр". В проекте будут участвовать ведущие научные институты и вузы: Институт цитологии и генетики РАН, Институт молекулярной генетики РАН, ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии, НИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов Курчатовского института, Никитский ботанический сад, Институт ядерной физики им. Константинова и МФТИ. Организация будет развивать генетические технологии для сельского хозяйства и промышленной микробиологии.

В третий центр войдут специалисты Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Института биологии гена РАН, Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова и Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России. Он займется генетическими технологиями для медицины.

Эти проекты выбрали из восьми заявок на заседании совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы. Заявки рассматривали Голикова, помощник президент Андрей Фурсенко, министр науки Михаил Котюков, министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Центры создаются в соответствии с указом президента Владимира Путина "О развитии генетических технологий в России". Указ поставил перед правительством задачу обеспечить разработку биологических препаратов, диагностических систем и иммунобиологических средств для медиков, биотехнологий для сельского хозяйства и промышленности.