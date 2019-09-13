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В Петербурге 20 тысяч человек оказались без света из-за пожара на подстанции

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU -В Петербурге в 20:30 частично восстановили электроснабжения в Красногврадейском и Невском районах, где 20 тысяч человек оказались без света из-за пожара на трансформаторной подстанции "Восточная-коммунальная". Об этом сообщила пресс-служба "Россети Ленэнерго".

Энергоснабжение начали восстанавливать по резервной схеме. На 20:30 без электричества оставались 24 жилых дома или 8100 человек, сообщили в компании.

В МЧС Петербурга сигнал о пожаре в двухэтажном здании подстанции на улице Коммуны получили в 19:20. К 20:10 возгорание было локализовано. В здании горели три масляных трансформатора. Подстанция принадлежит "Ленэнерго".

Без света остались 62 дома и 20 тысяч человек, сообщала "Фонтанка.ру". Источник "Интерфакса" в администрации Петербурга подтвердил данные о 20 тысячах обесточенных потребителей.

"Фонтанка" также предупредила о сбоях в расписании электричек на Финляндском вокзале. В пресс-службе Октябрьской железной дороги изданию сказали, что из-за отключения подстанции "Восточная-коммунальная" перевод стрелок на станции Ручьи пришлось переключить на ручной режим.

Петербург МЧС Ленэненрго Финляндский вокзал

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