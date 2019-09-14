Крымский астроном с помощью собранного им телескопа открыл межзвездную комету

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Астроном из Крыма Геннадий Борисов открыл межзвездную комету, причем сделал это с помощью собранного им телескопа.

Открытие сделано в конце августа, его подтвердил центр малых планет (ЦМП) Международного астрономического союза (МАС).

В сообщении на сайте ЦМП говорится, что параметры движения кометы указывают, что она имеет межзвездное происхождение, прилетела из-за пределов Солнечной системы. Там отмечают, что объект должен быть видимым как минимум в течение года, если не произойдет неожиданного распада.

ЦМП присвоил новому объекту имя открывшего его астронома - C/2019 Q4 (Borisov).

Крымчанин, общаясь со своими единомышленниками на форуме астрономов, разместил накануне ссылку на фотографии межзвездной кометы. "Наблюдаю (объект - ИФ) на своем новом телескопе D=65cm, F/1.5. Сделал его в конце 2018 года", - написал Борисов.