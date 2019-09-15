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Роспотребнадзор выяснит, как питаются российские дети

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проведет мониторинг питания детей в школе и дома, сообщает пресс-служба ведомства. Его основные задачи включают такие показатели, как фактическое питание: "какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах и дома, какие региональные особенности и главное - насколько рацион отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам, наличию необходимых микронутриентов".

Исследование будет проводиться путем опроса и анкетирования родителей при участии детей, а также анализа сведений из образовательных учреждений, где питаются несовершеннолетние.

Мероприятия пока пройдут только в пяти регионах в рамках "пилотного проекта": это Московская, Самарская, Свердловская и Омская области и Республика Башкортостан. Вести сбор данных будут специалисты Роспотребнадзора при участии ученых из НИИ питания, а также других научных организаций Московской области, Перми и Новосибирска.

Роспотребнадзор

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