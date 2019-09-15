Четыре человека пострадали от взрыва газового баллона в машине на Кубани

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В городе Тихорецке (Краснодарский край) от взрыва газового баллона в легковом автомобиле, предварительно, пострадали четыре человека, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

По его данным, после взрыва баллона машина загорелась.

Установлено, что горят два автомобиля. Пожар повредил кровлю рядом стоящего магазина на общей площади 10 кв. м, добавил собеседник агентства.

Как отметил источник, среди пострадавших в результате пожара двое детей.