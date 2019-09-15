МЧС предупредило о возможном подъеме воды в Неве до опасных значений

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге прогнозируют повышение уровня воды в Неве, спасатели готовятся закрыть дамбу, сообщили в пресс-службе городского главка МЧС в воскресенье.

Как рассказали в ведомстве, в связи с усилением ветра и неблагоприятным прогнозом синоптиков о возможном подъеме уровня воды до опасных значений принято решение о закрытии затворов КЗС (Комплекса защитных сооружений от наводнений - ИФ).

Работа по подготовке к закрытию всех затворов КЗС началась в 14:00. В 16:00 планируется, остановка движения судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру. В свою очередь движение автомобилей по САД (скоростной автомобильной дороге - ИФ) КЗС будет осуществляться в штатном режиме, сообщили спасатели.

В МЧС напомнили, что синоптики прогнозировали в северной столице в воскресенье усиление ветра до 7-12 м/с, местами порывами 15-17 м/с, а также повышение уровня воды до опасных значений (+150... +160 см).