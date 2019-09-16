Поиск

Футбольные команды устроили драку в Дагестане

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Полиция выясняет причину конфликта между двумя футбольными командами в Дагестане, в результате которого один человек пострадал, сообщил "Интерфаксу" представитель регионального МВД в республике.

"Сегодня в 14:30 на стадионе "Труд" в Махачкале произошла потасовка между двумя футбольными командами. В драке участвовало около 40 человек. Принятыми мерами сотрудниками полиции, несущими службу на стадионе, и тренерским штабом, драка пресечена. Один из участников потасовки госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отдел полиции доставлено пять предполагаемых зачинщиков драки.

Дагестан

Новости

Глава Ростеха рассказал о сроках запуска сети 5G на российском оборудовании

Что произошло за день: воскресенье, 15 сентября

Зашедшее в Черное море судно ВМС США направилось в Грузию

МЧС предупредило о возможном подъеме воды в Неве до опасных значений

Дело Сноудена

Адвокат Сноудена прокомментировал его заявление о желании покинуть Россию

Адвокат Сноудена прокомментировал его заявление о желании покинуть Россию

Российские военные взяли на контроль движение военного судна США в Черном море

Самолет с неисправным двигателем экстренно сел в Красноярске

В Якутии экипаж вертолета перестал выходить на связь

Пожар в торговом центре в Кемерове

Парк в память о жертвах пожара в "Зимней вишне" открылся в Кемерове

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Смольного

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Смольного
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');