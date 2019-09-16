Футбольные команды устроили драку в Дагестане

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Полиция выясняет причину конфликта между двумя футбольными командами в Дагестане, в результате которого один человек пострадал, сообщил "Интерфаксу" представитель регионального МВД в республике.

"Сегодня в 14:30 на стадионе "Труд" в Махачкале произошла потасовка между двумя футбольными командами. В драке участвовало около 40 человек. Принятыми мерами сотрудниками полиции, несущими службу на стадионе, и тренерским штабом, драка пресечена. Один из участников потасовки госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отдел полиции доставлено пять предполагаемых зачинщиков драки.