Верховный суд подтвердил приговор Мариану Радзаевски за шпионаж

Обвиняемый в шпионаже гражданин Польши Мариан Радзаевски Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд России оставил без изменений приговор гражданину Польши Мариану Радзаевски, которого Мосгорсуд в июне приговорил к 14 годам колонии за шпионаж. Решение ВС было принято 12 сентября, однако в ФСБ о нем сообщили только 16 сентября.

Приговор суда ранее обжаловала защита осужденного. Она просила переквалифицировать обвинение по статье о попытки контрабанды оборудования для военной техники и добивалась смягчения приговора.

Суд и следствие установили, что Радзаевски пытался получить секретные детали зенитных комплексов С-300 и вывезти их в Польшу, напомнили в центре общественных связей ФСБ. Вывоз этих материалов создал бы реальную угрозу безопасности России, считает спецслужба.

Поляка задержали с поличным. Следствие доказало, что он действовал в интересах польской организации, являющейся ведущим поставщиком национальных вооруженных сил и спецслужб, заявили в ФСБ.

Суды рассматривали дело Радзаевски в закрытом режиме. Из материалов Мосгорсуда следовало, что его задержали не позднее 21 апреля 2018 года. Сообщалось, что он индивидуальный предприниматель из Белостока и что у него шестеро детей.