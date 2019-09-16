Поиск

Минприроды РФ обязало ловить бродячих животных гуманными методами

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минприроды РФ подготовило методические указания для региональных властей по отлову бездомных животных, в соответствии с которыми ловить их нужно без причинения им вреда.

Документ, определяющий правила отлова животных, у которых нет владельцев, разработан для реализации федерального закона "Об ответственном обращении с животными".

По данным Минприроды, эти методические указания позволят регулировать численность бездомных животных наиболее гуманными и безопасными для них способами, исходя из необходимости сохранения их жизни и здоровья, а также обеспечат возможность возврата животных их владельцам. Планируется, что на основе этих указаний будут утверждены региональные нормативы.

Указания также касаются работы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в этой области, в них в том числе содержатся требования к оснащению машин, используемых для транспортировки животных.

Указана необходимость гуманного обращения с животными, использования методов, не приводящих к увечьям, травмам или гибели животных. Также указания обязывают вести видеозапись отлова животных и их процесса возвратах к месту прежнего обитания, а также регулируют условия транспортировки животных без владельцев, включая максимальное количество перевозимых в специальной машине животных, предельное время перевозки, сроки передачи в приют с момента отлова.

Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" был подписан в декабре 2018 года. Основными статьями ФЗ устанавливается, что обращение с животными без владельцев регулируется для предотвращения эпидемий, причинения вреда здоровью или имуществу. Также предусмотрена обязанность возврата потерявшихся животных их владельцам, исключая способы, предусматривающие жестокое обращение.

Минприроды РФ

Новости

Оскорбившая жителей Тулуна чиновница уволилась

Оскорбившая жителей Тулуна чиновница уволилась

Верховный суд РФ подтвердил приговор поляку Радзаевски за шпионаж

Верховный суд РФ подтвердил приговор поляку Радзаевски за шпионаж

Житель Красноярска решил прочистить мусоропровод горящим бензином

Выборы в Мосгордуму - 2019

Прошедшие в Мосгордуму кандидаты от оппозиции потратили на выборы в девять раз меньше соперников

ВЦИОМ выяснил мнение россиян о недостатках и преимуществах женщин-политиков

ВЦИОМ выяснил мнение россиян о недостатках и преимуществах женщин-политиков

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 сентября

Минтруд нашел цель для тестирования четырехдневной рабочей недели

Минтруд нашел цель для тестирования четырехдневной рабочей недели

Глава Ростеха рассказал о сроках запуска сети 5G на российском оборудовании

Что произошло за день: воскресенье, 15 сентября

Зашедшее в Черное море судно ВМС США направилось в Грузию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');