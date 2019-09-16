Минприроды РФ обязало ловить бродячих животных гуманными методами

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минприроды РФ подготовило методические указания для региональных властей по отлову бездомных животных, в соответствии с которыми ловить их нужно без причинения им вреда.

Документ, определяющий правила отлова животных, у которых нет владельцев, разработан для реализации федерального закона "Об ответственном обращении с животными".

По данным Минприроды, эти методические указания позволят регулировать численность бездомных животных наиболее гуманными и безопасными для них способами, исходя из необходимости сохранения их жизни и здоровья, а также обеспечат возможность возврата животных их владельцам. Планируется, что на основе этих указаний будут утверждены региональные нормативы.

Указания также касаются работы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в этой области, в них в том числе содержатся требования к оснащению машин, используемых для транспортировки животных.

Указана необходимость гуманного обращения с животными, использования методов, не приводящих к увечьям, травмам или гибели животных. Также указания обязывают вести видеозапись отлова животных и их процесса возвратах к месту прежнего обитания, а также регулируют условия транспортировки животных без владельцев, включая максимальное количество перевозимых в специальной машине животных, предельное время перевозки, сроки передачи в приют с момента отлова.

Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" был подписан в декабре 2018 года. Основными статьями ФЗ устанавливается, что обращение с животными без владельцев регулируется для предотвращения эпидемий, причинения вреда здоровью или имуществу. Также предусмотрена обязанность возврата потерявшихся животных их владельцам, исключая способы, предусматривающие жестокое обращение.