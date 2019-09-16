Сайт Росстата подвергся DDoS-атаке

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сайт Росстата в понедельник подвергся DDoS-атаке, сообщила пресс-служба ведомства.

Там отметили, что атака произошла с 10 до 12 утра, с тех пор обновленный сайт Федеральной службы государственной статистики работает неустойчиво. На момент написания новости сайт Росстата не открывается.

Управление информационных технологий ведомства работает над восстановлением работоспособности сайта, отмечает пресс-служба.

Представитель Росстата сообщил, что пока точно не установлено, из какой страны прошла атака на сайт статслужбы.

В понедельник, согласно анонсам Росстата, планировалась публикация данных о динамике промышленного производства в РФ в августе 2019 года.

Росстат 14 сентября перешел на новую версию сайта. Старая версия сайта по-прежнему доступна, но перестала обновляться.