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Сергей Иванов призвал не называть оккупацией присоединение к СССР Прибалтики и части Польши

Сергей Иванов призвал не называть оккупацией присоединение к СССР Прибалтики и части Польши
Председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов считает неправомерным говорить об оккупации Советским Союзом территорий Польши и Прибалтики, поскольку жители этих территорий получили советское гражданство.

"Сейчас очень много говорится, что мы оккупировали Польшу, разделили ее и так далее. Это не оккупация, потому что население и Прибалтики, и (части) Польши становились гражданами Советского Союза со всеми вытекающими правами и обязанностями. Многие из граждан этих территорий стали входить в советскую элиту - и политическую и творческую. Разве бывает такая оккупация?" - заявил Иванов на пленарном заседании по итогам Международной научной конференции "Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии".

По его мнению, говорить об оккупации антиисторично. Он предложил сравнить ситуацию в этих странах с оккупацией стран Германией или с режимом в колониях Великобритании и Франции. Разница колоссальная, подчеркнул Иванов.

Он признал, что "были репрессии на этих территориях", однако отметил, что они были "равно как и на других частях Советского Союза".

Беднейшие слои и средний класс многое получили от советской власти, ту же землю, напомнил он.

Сергей Иванов Польша Прибалтика

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