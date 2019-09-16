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В Тюмени экс-командир ОМОНа, сделавший бойца инвалидом, получил условный срок

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени вынес приговор бывшему командиру отделения взвода ОМОНа Тюменской области, признав его виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, повлекшем тяжкие последствия ( п. "а,в" ч.3 ст. 286 УК РФ).

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает в понедельник, 16 сентября, что подсудимого приговорили к четырем годам условно. Кроме того, он лишен права занимать должности начальствующего состава в органах внутренних дел сроком на два года.

Установлено, что в ноябре 2014 года экс-командир провел тренировочный рукопашный бой с только что назначенным 23-летним бойцом. Законных оснований для спарринга в качестве проверки кандидата на службу в спецподразделение нет, подчеркивается в сообщении.

Во время поединка молодой человек получал от командира удары по голове и телу, падал. После спарринга бойцу стало плохо, его на скорой доставили в больницу, где выполнили экстренную операцию на мозге.

Выяснилось, что потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, приведшую к кровоизлиянию. В настоящее время молодой человек признан инвалидом первой группы.

Тюмень Тюменская область

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