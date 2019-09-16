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Крымские спасатели нашли мертвым пропавшего в море подростка

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Подросток, которого 10 сентября вместе со старшим братом унесло в Крыму в открытое море при купании, найден мертвым. Об этом сообщили в понедельник, 16 сентября, "Интерфаксу" в главном управлении МЧС по республике.

Собеседник агентства уточнил, что тело подростка нашли в акватории поселка Маяк вблизи пансионата "Дельфин" в 40-50 метрах от берега.

Как сообщалось, 11 сентября двое братьев, прибывших на отдых из Магнитогорска вместе с семьей, в шторм отправились купаться на дикий пляж около Керчи. Из-за высоких волн они начали тонуть, 22-летнего молодого человека спасателям удалось вытащить из воды, поиски его 15-летнего брата продолжались несколько дней в море и на берегу. Как сообщали местные СМИ, в поисках принимали участие почти 200 человек - 130 спасателей и 58 добровольцев.

В МЧС Крыма "Интерфаксу" уточнили, что всего за неделю с 8 сентября, когда начался шторм в Черном море, спасено 18 человек, погибло восемь. По словам представителя ведомства, "это очень много".

Ранее крымские спасатели распространили штормовое предупреждение на 8-9 сентября из-за шквального ветра, затем продлили его до 14 сентября. МЧС призывало не купаться в штормящем Черном море, однако отдыхающие проигнорировали предупреждение.

Крым МЧС

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