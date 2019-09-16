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Свыше трети крупных компаний в РФ столкнулись с утечкой данных в 2019 году

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - По данным "Лаборатории Касперского", в 2019 году с утечками данных сталкивались более трети крупных компаний в России. Об этом сообщили "Интерфаксу" в понедельник, 16 сентября, в пресс-службе компании.

Как рассказали в пресс-службе, "согласно опросу 2018 года, с утечкой столкнулась каждая четвертая корпорация, а по итогам исследования 2019 года - уже каждая третья (34%)".

Неутешительная ситуация складывается и с утечками данных в небольших организациях. "По данным нового исследования "Лаборатории Касперского", за прошедшие 12 месяцев с утечками данных столкнулись 27% российских компаний, число сотрудников в которых не превышает 50 человек", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что этот показатель значительно вырос по сравнению с результатами аналогичного исследования 2018 года - на 12%.

Лаборатория Касперского

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