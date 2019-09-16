Два подозреваемых в хищении 37 млн рублей у банка "Открытие" арестованы в Татарстане

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Городской суд Набережных Челнов арестовал двух подозреваемых в крупном хищении средств у банка "Открытие", сообщает пресс-служба суда в понедельник.

По данным следствия, группа злоумышленников, в которую входили в том числе сотрудники банка, использовала возможности технического овердрафта для хищения у банка 37 млн рублей. Следователи выяснили, что за полтора летних месяца текущего года они завели в разных городах Татарстана 140 карт "Открытия", положили на них деньги, а затем в банкоматах сняли с этих карт суммы, превышающие доступный остаток.

Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве с использованием электронных средств платежа (ч.4 ст.159.3 УК РФ). Решение об аресте фигурантов было принято 12 сентября.

Источник "Интерфакса" в силовых структурах уточнил, что оба арестованных на момент преступления работали в "Открытии".