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СКР заинтересовался работой врача, предписавшего ребенку наносить мазь на гипс

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Назначение одного из травматологов Северной Осетии наносить на гипс мазь стало поводом для проверки следователей. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета РФ (СКР).

"В СМИ распространены сведения о том, что 14 сентября в детской поликлинике ГБУЗ "Моздокская ЦРБ" 43-летний травматолог, возможно, в состоянии алкогольного опьянения, при осмотре восьмилетнего ребенка с перелом лодыжки и наложенным гипсом сделал назначение - смазывать гипс мазью", - говорится в сообщении.

В рамках проверки следователи изымают медицинскую документацию и устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В свою очередь, в пресс-службе Минздрава Северной Осетии "Интерфаксу" заявило, что руководство ведомства решило немедленно уволить этого врача, "несмотря на все его заслуги, опыт и знания". "Никто не имеет права нарушать нормы трудового законодательства", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.

Телеканал "360" ранее сообщал, что смазывать гипс мазью ребенку назначил врач Денис Прохоров. По данным телеканала, его отец Виктор Прохоров раньше возглавлял эту поликлинику в Моздоке и имеет звание заслуженного врача РФ, а мать работает в этом медицинском учреждении и сейчас.

Северная Осетия СКР

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