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Второе за сутки землетрясение произошло у берегов Камчатки

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7, произошедшее в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

"Сейсмическое событие произошло во вторник утром по местному времени. Его очаг залегал на глубине 22,5 км. Эпицентр находился в 30 км юго-восточнее села Крутоберегово Усть-Камчатского района", - сказал представитель РАН.

Энергетический класс землетрясения составил 10,7.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что информация о том, ощущались ли подземные толчки в населенных пунктах региона, в ведомство не поступала.

Как сообщалось, в понедельник в том же районе произошло землетрясение 5,2. Тогда жители райцентра Усть-Камчатск, по уточненным данным, ощутили подземные толчки силой до двух баллов.

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