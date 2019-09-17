Поиск

В Казахстане спасли трехлетнего мальчика, застрявшего в стиральной машине

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В казахском городе Шымкент спасатели помогли трехлетнему мальчику выбраться из барабана стиральной машины, где он застрял во время игры, сообщили агентству "Интерфакс" в городском департаменте по ЧС во вторник.

По информации собеседника, сообщение от жительницы города о том, что ее ребенок застрял в барабане для отжима, поступило спасателям накануне вечером. На место выехало спасательное подразделение в составе четырех человек.

Выяснилось, что трехлетний ребенок решил поиграть в стиральной полуавтоматической машине.

"Он залез в отсек для сушки, и у него там застряли ноги. В этот момент мама и папа находились дома. Они попытались вытащить ребенка, но не смогли. Ребенок испугался, стал очень сильно кричать. Родители вызвали спасателей", - рассказали в департаменте.

При помощи ножниц по металлу ребенка удалось освободить, состояние мальчика удовлетворительное, отметили в ведомстве.

Казахстан

Новости

"Ъ" сообщил детали иска на 1 млрд рублей к ФБК Навального

"Ъ" сообщил детали иска на 1 млрд рублей к ФБК Навального

Памфилова сочла преждевременным распространение электронного голосования по РФ

Памфилова сочла преждевременным распространение электронного голосования по РФ

Правительство "концептуально" поддержало запрет продажи алкоголя в мелких барах

Правительство "концептуально" поддержало запрет продажи алкоголя в мелких барах

Что произошло за день: понедельник, 16 сентября

Власти Крыма предложили дать региону двойное название

Власти Крыма предложили дать региону двойное название

В России начали поиск желающих провести пять дней в имитирующей невесомость ванне

СКР заинтересовался работой врача, предписавшего ребенку наносить мазь на гипс

В Бурятии накажут охранника, призвавшего росгвардейцев не выполнять "преступные приказы"

В Бурятии накажут охранника, призвавшего росгвардейцев не выполнять "преступные приказы"

Двенадцать адвокатов оспорили приговор осужденному по "дадинской статье" активисту

Источники сообщили о завершении поставок компонентов С-400 Турции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');