В Казахстане спасли трехлетнего мальчика, застрявшего в стиральной машине

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В казахском городе Шымкент спасатели помогли трехлетнему мальчику выбраться из барабана стиральной машины, где он застрял во время игры, сообщили агентству "Интерфакс" в городском департаменте по ЧС во вторник.

По информации собеседника, сообщение от жительницы города о том, что ее ребенок застрял в барабане для отжима, поступило спасателям накануне вечером. На место выехало спасательное подразделение в составе четырех человек.

Выяснилось, что трехлетний ребенок решил поиграть в стиральной полуавтоматической машине.

"Он залез в отсек для сушки, и у него там застряли ноги. В этот момент мама и папа находились дома. Они попытались вытащить ребенка, но не смогли. Ребенок испугался, стал очень сильно кричать. Родители вызвали спасателей", - рассказали в департаменте.

При помощи ножниц по металлу ребенка удалось освободить, состояние мальчика удовлетворительное, отметили в ведомстве.