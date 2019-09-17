СКР начал проверку по факту избиения хулиганами подростка-инвалида в Омске

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Омской области проводят проверку по факту появившегося в соцсети сообщения об избиении двумя мужчинами 16-летнего мальчика, являющегося инвалидом детства, передает пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по региону.

СКР предварительно установил, что вечером 15 сентября на остановке "Голубой огонек" в центре Омска двое пьяных мужчин в возрасте 35-40 лет стали требовать у подростка и его друга деньги.

"Стали хватать подростков за руки и одежду, а также ударили ребенка - инвалида детства - в колено, причинив тяжелую травму, в связи с чем мальчик в настоящее время находится на стационарном лечении, ему предстоит операция", - говорится в сообщении СКР.

По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мать ребенка разместила соцсетях просьбу помочь установить личности хулиганов, а также тех, кто в этот момент находился рядом и "оттащил нападавших от детей", взяв на себя дальнейшие разбирательства с неизвестными.