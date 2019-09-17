Мальчик-инвалид осквернил в Югре памятник героям войны

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Поджигателем венка возле памятника "Воину-освободителю" в городе Нефтеюганск (Ханты-Мансийский автономный округ) оказался девятилетний мальчик-инвалид. Об этом сообщила пресс-секретарь городского отдела МВД Юлия Огрызкова во вторник.

По сведениям полиции, виновник инцидента, произошедшего в воскресенье, 15 сентября, состоит на профилактическом учете, является инвалидом детства.

Из-за возраста правонарушителя к ответственности привлекать не будут. С его родителями, а также с ним самим уже проведена профилактическая беседа, уточняет Огрызкова.

Ранее сообщалось, что полиция города начала проверка по факту осквернения памятника. Изначально информация об инциденте появилась в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте". Автор поста рассказал, что кто-то поджог венок и замарал следами горения стену монумента.

В апреле 2019 года было возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Самары. Он также сжег венок возле этого монумента. Мужчина объяснил своими действия тем, что хотел согреться, поэтому и бросил венок в Вечный огонь.