Жители Приднестровья отсудили у России в ЕСПЧ больше 130 тысяч евро

Суд признал, что Россия фактически контролировала регион в 2013-2014 годах

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 131 тысячу евро 18 жителям Приднестровья, которые жаловались на преследование со стороны Тирасполя из-за учебы в школе по учебному плану Кишинева.

Жалобу в Страсбург направили пять школьников, трое родителей и десять учителей. Они заявили, что в 2013-2014 годах стали жертвами преследования со стороны властей Приднестровья, поскольку учились по плану, разработанному в Молдавии и пользовались латиницей, а не кириллицей. У них устраивали обыски, им отключали свет и газ и замораживали их банковские счета.

ЕСПЧ выяснил, что Россия в этот период осуществляла фактический контроль над Приднестровьем, оказывая региону военную, экономическую и политическую поддержку, без которого самопровозглашенный регион не смог бы продолжать существование. На этом основании суд счел Россию, а не Молдавию ответственной за соблюдение прав заявителей.

Суд установил, что в отношении школьников и их родителей Россия нарушила их право на доступ к образованию, а в отношении всех заявителей - их право на неприкосновенность частной жизни и собственности. В отношении трех сотрудников школ было нарушено право на свободу и безопасность, говорится в пресс-релизе.

Россия должна будет выплатить трем истцам по 12 тысяч евро компенсации морального ущерба, остальным - по шесть тысяч евро. Также государство должно будет компенсировать им судебные издержки.