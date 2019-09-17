Экс-сотрудник ОМОНа Росгвардии получил 7,5 лет колонии по делу о "платной" госзащите

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы приговорил бывшего командира оперативного батальона физической защиты ОМОН столичного управления Росгвардии Михаила Пыталева к 7,5 годам колонии строгого режима за взяточничество при обеспечении госзащиты, передал корреспондент "Интерфакса".

Пыталеву также назначен штраф в размере 4,1 млн рублей. Кроме того, суд на шесть лет запретил ему занимать должности в правоохранительных органах и органах госвласти. Он был признан виновным в получении крупной взятки с вымогательством и покушении на посредничество во взяточничестве.

По данным следствия, в 2017 году Пыталев потребовал от бизнесмена Карена Мхитарана, проходившего потерпевшим по уголовному делу о вымогательств и находившегося под госзащитой, которую обеспечивали в том числе сотрудники ОМОН Росгвардии, 360 тыс. рублей за "наиболее благоприятные условия обеспечения мер безопасности и личной охраны".

Предприниматель согласился и перевел эту сумму на карту дочери Пыталева. После этого, как выяснило следствие, полковник предложил, используя свои связи, посодействовать продлению госзащиты Мхитаряна и его жены еще на год, а также сделать охрану круглосуточной. За это он попросил у бизнесмена 3 млн рублей.

В мае прошлого года Мхитарян в рамках оперативного эксперимента отдал Пыталеву $33 тыс. - около 2 млн рублей - и был задержан ФСБ.

Экс-сотрудник ОМОНа Росгвардии признал вину лишь частично - в двух эпизодах мошенничества. В первом случае, по словам Пыталева, он решил взять у бизнесмена деньги в долг и не возвращать, так как испытывал финансовые сложности и должен был оплачивать учебу дочери в вузе. Во втором случае, согласно показаниям Пыталева, Мхитарян сам попросил его о круглосуточной защите, но когда оказалось, что этот вопрос "нерешаемый", полковник решил оставить предназначенные для этого деньги себе и "решить вопрос потом".

Находившийся под домашним арестом Пыталев после вынесения приговора был взят под стражу в зале суда.