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Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников

Два жителя Волгограда получили сроки за покушение на чемпиона Европы по кикбоксингу

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Центральный суд Волгограда во вторник вынес приговор Виталию Брудному и Руслану Адаричу, которые обвинялись в покушении на убийство, а также незаконном изготовлении, хранении и перевозке оружия и взрывчатых устройств, сообщает пресс-служба Волгоградского областного суда.

По информации местных СМИ, им вменялась попытка убийства в 2014 году предпринимателя и чемпиона Европы по кикбоксингу Владимира Поташкина.

По данным суда, Брудный, желая отомстить за убийство брата, предложил своему знакомому за большую сумму денег убить бизнесмена. Для совершения этого преступления была создана ОПГ, в которую вошли еще два участника, в том числе Адарич. Они купили оружие, патроны и собрали самодельное взрывное устройство.

Приговор Брудному и Адаричу был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. Первый был приговорен к 10 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Кроме того, ему назначен штраф в размере 500 тыс. рублей. Адарич получил 11 лет колонии строго режима с ограничением свободы на полтора года. Его оштрафовали на 300 тыс. рублей.

Другие члены ОПГ, причастные к совершению преступлений, были осуждены ранее, так как они заключили со следствием досудебные соглашения о сотрудничестве.

Волгоград Владимир Поташкин

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