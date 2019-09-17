Замглавы службы судебных приставов Петербурга арестовали за посредничество во взятке

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Псковский городской суд арестовал заместителя главы управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу Марину Окрушко по делу о посредничестве в получении взятки, сообщил "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе суда.

В суде уточнили, что ей предъявлено обвинение по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах региона, замглавы управления была задержана при передаче крупной суммы денег своей коллеге. Речь идет об одном из руководителей управления службы судебных приставов Псковской области.

Официальным комментарием правоохранительных органов региона "Интерфакс" пока не располагает.