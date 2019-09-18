В Крыму появится возможность снять наличные на кассах магазинов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов планируют запустить в Крыму, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на руководителя службы по защите прав потребителей ЦБ Михаила Мамуту.

Он отметил, что реализация этого сервиса запланирована стратегией повышения финансовой доступности, в рамках которой для Крыма разработана специальная дорожная карта.

"Сроки старта мероприятия зависят от того, когда банки-участники эксперимента будут к нему готовы", - заявил Мамута.

По его мнению, сложностей с реализацией этого проекта возникнуть не должно, поскольку в Крыму действует эквайринг, принимаются карты, в том числе международных платежных систем.

В Банке России на вопрос газеты о темпах реализации проекта уточнили, что возможность снятия наличных на кассе предполагается распространять в сельских и малых населенных пунктах, а также на отдаленных территориях, поскольку именно там больше всего ощущается дефицит финансовых услуг, а добиться рентабельности обычных банковских отделений сложно.

Издание напоминает, что после введения антироссийских санкций у жителей Крыма возникли сложности при совершении платежей. Международные системы Visa и MasterCard отказались обслуживать свои карты на полуострове. Чтобы преодолеть последствия санкций, Россия в сжатые сроки разработала и запустила собственную платежную систему. С 1 апреля 2015 года начала работать Национальная система платежных карт (НСПК), которая подразумевала создание внутрироссийской системы обработки транзакций по пластиковым картам.

Сейчас на полуострове работают "Севастопольский Морской Банк", "Черноморский банк развития и реконструкции", "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ), Генбанк и "Индустриальный Сберегательный Банк". Все они находятся под санкциями.