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Двух подростков заподозрили в двойном убийстве в Алтайском крае

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Двух несовершеннолетних учащихся профессионального лицея задержали по подозрению в жестоком убийстве двух человек, сообщает в среду пресс-служба управления СКР по Алтайскому краю.

По данным ведомства, накануне в частном доме в селе Солонешное были найдены тела двух убитых мужчин 52 и 37 лет. По подозрению в этом преступлении были задержаны двое учащихся профессионального лицея 15 и и 16 лет.

По предварительным данным, вечером они пришли домой к мужчинам, заподозрив их в краже запчастей. Во время ссоры они жестоко избили их до смерти, в том числе сломав шейный отдел позвоночника. Это было квалифицировано как умышленное убийство.

Следствие будет просить об аресте подростков.

Алтайский край

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