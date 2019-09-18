Аэропорт Симферополя потребовал почти 2 млрд рублей от китайской компании

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт "Симферополь" (МАС) подало два иска к базирующейся в Москве компании "Петро-Хэхуа", являющейся российской "дочкой" китайской Haihua Industry Group, на общую сумму 1,899 млрд рублей. Об этом говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Исковые заявления на 1,774 млрд рублей и 125 млн рублей направлены в Арбитражный суд Крыма 16 и 17 сентября соответственно. Они пока не приняты к производству, суть исков не раскрывается.

Между тем, ранее, 10 сентября, "Петро-Хэхуа" подало в тот же суд иск к МАС. Заседание по нему Арбитражный суд Крыма назначил на 22 октября. Суть претензий компании также не ясна, определение суда пока не опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Аэропорт отказался комментировать "Интерфаксу" иски. "Мы не то предприятие, которое обязано отчитываться перед вашей компанией. Делайте запрос на имя суда", - сказал представить аэропорта. ООО "Петро-Хэхуа" также воздержалось от комментариев.

Симферопольский аэропорт построен в 1940-х годах, в апреле 2018 года начал работу новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% - кредиты банков.

Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения полуострова в состав России.

По федеральной целевой программе (ФЦП) развития республики Крым и Севастополя предусмотрены порядка 12,6 млрд рублей на развитие симферопольского аэропорта. В частности, в августе 2018 года началась реконструкция не используемой с 2000-х годов взлетно-посадочной полосы (ВПП-1).

Подрядчик работ не раскрывался, по информации осведомленного источника "Интерфакса", реконструкцией занимается компания "Петро Хэхуа".

Haihua Industry Group - одно из ведущих предприятий в сфере нефтегазовой, химической, металлургической и фармацевтической промышленности Китая. В России "дочка" компании "Петро-Хэхуа" уже занималась реконструкцией сооружений международного аэропорта "Калуга". Стоимость работ составила 1,7 млрд рублей.