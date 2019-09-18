Клишас рассчитывает, что Матвиенко вновь станет спикером Совета Федерации

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас уверен, что большинство членов верхней палаты снова изберут её председателем Валентину Матвиенко.

"Я очень надеюсь, что Матвиенко продолжит работу председателем Совфеда. Уверен, что большинство сенаторов поддержит переизбрание Валентины Ивановны. У нас сложилась отличная команда, мы хорошо сработались, при том, что каждый год в Совфед приходят новые представители регионов. Палата работает очень слаженно и в основном это заслуга председателя палаты", - сказал Клишас "Интерфаксу" в среду.

Он предположил, что вопрос о председателе Совет Федерации будет решать на первом пленарном заседании осенней сессии 25 сентября. Накануне Совет верхней палаты должен будет определить все вопросы повестки пленарного заседания.

Матвиенко является сенатором от исполнительной власти Петербурга с августа 2011 года. В сентябре текущего года истекал очередной срок ее полномочий. После выборов 8 сентября избранный губернатор Петербурга Александр Беглов продлил полномочия Матвиенко в качестве представителя исполнительной власти города в Совете Федерации.

Матвиенко ранее заявляла журналистам, что сама не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост председателя, но согласится вновь занять должность, если это предложат её коллеги-сенаторы.