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Брянскую компанию оштрафовали за снабжение детей кефиром с кишечной палочкой

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Брянской области оштрафовал ООО "Дятьково-ГМЗ" за производство некачественной молочной продукции, сообщает пресс-служба суда.

На привлечении предприятия к административной ответственности настояло территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Как установил суд, сотрудники федеральной службы взяли впищеблоке Брянской областной детской больницы образец кефира, изготовителем которого являлся "Дятьково-ГМЗ". Как показала экспертиза, в молочном продукте содержались бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением требований к молочной продукции. По итогам рассмотрения данного дела арбитражный суд оштрафовал предприятие на 700 тысяч рублей.

Отмечается, что "Дятьково-ГМЗ" и ранее допускало подобные нарушения. В начале сентября 2019 года суд рассмотрел еще одно заявление Роспотребнадзора в отношении данного предприятия. Тогда кишечная палочка была обнаружена в сметане и молоке на пищеблоке Унечской школы-интерната. За это нарушение молокозавод был оштрафован на 350 тыс. рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Дятьково-ГМЗ" зарегистрировано в городе Дятьково Брянской области в 2006 году. Основной вид деятельности - производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. Владельцем является Вадим Лисевич.

Дятьково-ГМЗ Брянская область Роспотребнадзор

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