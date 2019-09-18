Один человек погиб, четверо пострадали из-за взрыва в общежитии под Челябинском

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в одном из общежитий города Златоуст (Челябинская область). По предварительным данным, в результате один человек погиб, четверо пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по региону.

Как заявил собеседник агентства, в общежитии произошел конфликт между жильцами одной из его комнат и посетителем. По предварительным данным, посетитель угрожал им гранатой, рассказали в МВД.

В результате взрыва сам посетитель получил смертельные травмы. Среди пострадавших - двое мужчин и две женщины, они госпитализированы. На месте происшествия работает полиция, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее пресс-служба регионального управления МЧС сообщала, что неустановленное взрывное устройство сработало в среду вечером во дворе дома жителя Златоуста. Для ликвидации последствий происшествия было привлечено 24 человека и девять единиц техники, отметили в ведомстве.