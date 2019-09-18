Поиск

Один человек погиб, четверо пострадали из-за взрыва в общежитии под Челябинском

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в одном из общежитий города Златоуст (Челябинская область). По предварительным данным, в результате один человек погиб, четверо пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по региону.

Как заявил собеседник агентства, в общежитии произошел конфликт между жильцами одной из его комнат и посетителем. По предварительным данным, посетитель угрожал им гранатой, рассказали в МВД.

В результате взрыва сам посетитель получил смертельные травмы. Среди пострадавших - двое мужчин и две женщины, они госпитализированы. На месте происшествия работает полиция, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее пресс-служба регионального управления МЧС сообщала, что неустановленное взрывное устройство сработало в среду вечером во дворе дома жителя Златоуста. Для ликвидации последствий происшествия было привлечено 24 человека и девять единиц техники, отметили в ведомстве.

Златоуст МВД Челябинская область

Новости

ФАС заинтересовалась рекламным роликом на YouTube-канале Пивоварова "Редакция"

ФАС заинтересовалась рекламным роликом на YouTube-канале Пивоварова "Редакция"

Бизнес-омбудсмен Титов решил создать "черный список" судей на фоне дела Устинова

Бизнес-омбудсмен Титов решил создать "черный список" судей на фоне дела Устинова
Дело Павла Устинова

Кучерена будет защищать актера Устинова

В Госдуме заявили о готовности обсуждать "ремонт" избирательной системы

Безработица в РФ в августе обновила исторический минимум

Безработица в РФ в августе обновила исторический минимум

Осужденный на 3,5 года актер Устинов пожаловался на избиение при задержании

Осужденный на 3,5 года актер Устинов пожаловался на избиение при задержании

Российский самолет сел в Варне со второй попытки, задев фюзеляжем полосу

Глава НМИЦ им. Рогачева заявил об отсутствии в РФ простейших лекарств

Экс-замглавы "МРСК Северо-Запада" получил шесть лет по делу о взятке в 70 млн руб.

РПЦ проверит соблюдение прав задержанных на московских акциях протеста

РПЦ проверит соблюдение прав задержанных на московских акциях протеста
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');