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ФАС заинтересовалась рекламным роликом на YouTube-канале Пивоварова "Редакция"

ФАС заинтересовалась рекламным роликом на YouTube-канале Пивоварова "Редакция"
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Московское управление ФАС начало проверку YouTube-канала "Редакция" журналиста и медиаменеджера Алексея Пивоварова на предмет нарушения законодательства о рекламе в связи с сюжетом о выборе вина.

Согласно сообщению на сайте УФАС по Москве, на YouTube-канале "Редакция" в июньском выпуске "Кто и как борется за женские права в России" Пивоваров прорекламировал магазин алкогольной продукции SimpleWine.

В УФАС по Москве отметили, что перед началом ролика о SimpleWine в выпуске появилась вставка с пометкой "Реклама", но "признаки нарушения Закона о рекламе все равно имеются". В ведомстве напомнили, что реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 5% и более за пределами пунктов розничных продаж алкоголя запрещена. "Кроме того, реклама алкоголя запрещена в интернете в целом", - говорится в сообщении.

Управление ФАС направило запросы о предоставлении информации в группу компаний Simple, канал "Редакция" и рекламное агентство Carrot Blogging Agency, контакт которого с пометкой "по вопросам рекламы" был указан в описании YouTube-канала. На запрос пока ответили лишь в Simple. Там заявили, что "компания не заключала никаких договоров на распространение спорной рекламы с блогером и журналистом Алексеем Пивоваровым"; достоверность этой информации проверяется, говорится в сообщении.

"Однако при этом в Simple подтвердили, что спорная реклама снята именно Алексеем Пивоваровым на территории винотеки SimpleWine. Сам журналист уклоняется от предоставления информации в антимонопольный орган, за что, согласно КоАП РФ, ему грозит административный штраф. В настоящее время участие Алексея Пивоварова в создании и распространении спорной рекламы представляется безусловным", - заключили в московском управлении ФАС.

В свою очередь Пивоваров заявил "Интерфаксу", что не получал от ФАС никаких запросов. "ФАС не присылала нам никакого официального запроса, об их претензиях мы узнали из публикации на сайте. В настоящее время с ситуацией разбираются юристы", - заявил Пивоваров.

"И мы, и наши партнеры из компании Carrot осуществляем свою деятельность в строгом соответствии с законодательством. Любые возникающие вопросы будут урегулированы в установленном законом порядке", - подчеркнул он.

ФАС России Андрей Пивоваров SimpleWine

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