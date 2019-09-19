Два человека погибли в ДТП с автобусом на Алтае

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Алтайском крае выясняют обстоятельства ДТП, в котором при столкновении междугороднего автобуса и легкового автомобиля погибли 2 человека и еще двое получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

"ДТП произошло в четверг утром на 183-м километре автодороги "Барнаул-Рубцовск-граница Республики Казахстан" на территории Шипуновского района", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля Subaru Legacy выехал на встречную полосу, где его машина столкнулась с автобусом ShenLong, добавили в пресс-службе.

"На месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой медицинской помощи скончались два пассажира-мужчины Subaru Legacy", - отмечается в сообщении.

Еще два человека, находившихся в салоне легкового автомобиля, с травмами различной степени тяжести госпитализированы, подытожили в ГУ МВД РФ по региону.