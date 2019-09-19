Сибирские ученые улучшили технологию сварки алюминия и титана для авиастроения

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Ученые Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича (ИТПМ) совместно с томскими коллегами усовершенствовали разработанную в ИТПМ технологию сварки титановых и алюминиевых сплавов для авиастроения, сообщил директор ИТПМ Александр Шиплюк.

"Мы, в принципе, проработали технологию сварки алюминиевых и титановых сплавов вместе с томичами", - сказал он "Интерфаксу" в четверг.

По словам Шиплюка, при обычной лазерной сварке структура материала меняется, и он становится менее устойчивым к усталостной нагрузке. Поэтому технологию дополнили ультразвуковой и термической обработкой.

"С помощью ультразвуковой обработки, которую делают томичи, в пять раз повышается усталостная прочность", - сказал он, добавив, что при сварке внахлест соединение получается более прочным, чем традиционно использующееся в авиации клепочное.

Испытания сварного соединения проходят во Всероссийском институте авиационных материалов, по завершении которых можно будет говорить о промышленном применении технологии, добавил Шиплюк.

Разработанный в ИТПМ метод позволяет сваривать металлы, которые раньше считались несвариваемыми, например, титан и сталь.

Лазерная сварка, в отличие от классических способов, обладает уникальным свойством - кинжальным проплавлением. Благодаря применению наночастиц специальной керамики, которые перемешиваются с материалом в расплаве и становятся центрами кристаллизации, удается избежать образования длинных кристаллов-дендритов, и прочность соединения увеличивается в несколько раз. В авиастроении этот метод в перспективе позволит перейти от клепаных соединений к сварным, что сделает самолет легче и дешевле в производстве и эксплуатации.