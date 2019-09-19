"Абрау-Дюрсо" отказался от планов производить вино в Китае

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейший российский производитель игристого вина "Абрау-Дюрсо" отказался от идеи производства в Китае, но будет развивать экспорт в эту страну. В целом в 2019 году компания планирует экспортировать более 1 млн бутылок вина.

"План про виноградники в Китае не очень состоялся, потому что мы поняли, что климатически там очень сложно. Мы отказались от этого плана, но мы все равно оставили СП (совместное предприятие - ИФ), мы работаем над процессом, стучимся в закрытую дверь, пытаемся дистрибутировать что-то", - сказал журналистам президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.

В этом году компания планирует поставить в Китай всего три-четыре контейнера (в одном контейнере 15-16 тыс. бутылок).

По словам Титова, весь рынок игристого вина в Китае - это 9 млн бутылок. "Для китайцев вино делается в трех странах: во Франции, Италии и Австралии, сейчас прибавилось Чили. Мы тоже рано или поздно свое присутствие там обозначим", - отметил он.

В целом, по его словам, экспорт "Абрау-Дюрсо" по итогам 2019 года составит более 1 млн бутылок.

"Экспортные планы - громадье, вопрос, что не всегда нас ждут там, где мы хотим продавать. Но мы продаем в 20 стран уже, количественно это небольшой объем. В этом году, я думаю, мы перевалим объем в 1 млн бутылок экспорта, но экспорт у нас включает и продажу в дьюти-фри", - сообщил глава "Абрау-Дюрсо".

В 2018 году экспорт составил 800 тыс. бутылок.

По словам Титова, хорошо развивается экспорт в Германию, на Кипр, в Прибалтику, Казахстан. "Очень интересный рынок Израиля, мы специально для них сделали серию кошерного шампанского <...> После долгого периода отсутствия нас на рынке Великобритании мы подписались с достаточно серьезным дистрибьютором, пошли первые несколько контейнеров. Рынок интересный, они очень непредвзятые, они готовы пробовать новое", - сказал он.

"Китай пьет много пива, и это большой растущий рынок красного вина, но с пузырьками - нет. Мы ломимся и на этот рынок", - отметил Титов.

Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых и тихих вин России. Компания принадлежит семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, акции ПАО "Абрау-Дюрсо" обращаются на Московской бирже.

Производство шампанских вин в Абрау-Дюрсо было основано в 1870 году по указу императора Александра II. В советское время завод "Абрау-Дюрсо" был крупным предприятием по выпуску шампанского. В 2006 году контрольный пакет (58%) акций предприятия приобрела группа компаний SVL во главе с Борисом Титовым. В 2011 году были выкуплены оставшиеся 42% акций у одноименного ГУПа Краснодарского края.

Компания реализует коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Винодельня Ведерниковъ", "Лоза", "Усадьба Дивноморское" и других. По данным ЦИФРРА, доля компании в сегменте "шампанские вина" на российском рынке в 2018 году составила 26,7% в натуральном выражении.

В 2018 году группа увеличила продажи на 17% - до 38,824 млн бутылок с 33,265 млн в 2017 году. В том числе продажи продукции собственного производства выросли на 16%, до 37,452 млн бутылок.

Доход группы (выручка без учета акцизов) вырос до 7,661 млрд рублей с 6,629 млрд рублей годом ранее (на 16%). Чистая прибыль "Абрау-Дюрсо" в 2018 году увеличилась в 1,3 раза, до 1,065 млрд рублей.