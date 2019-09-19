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Общавшегося с ЛГБТ студента решили не отчислять из Уральского университета

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин пообещал не отчислять студента, который в соцсетях общался с представителями ЛГБТ-сообществ. Об этом "Интерфаксу" после разговора с Силиным сообщила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Ректор сказал ей, что за студентом внимательно следили, поскольку тот рано осиротел.

"С одной стороны я одобрила, что они смотрят за парнем, у которого есть квартира, за какими-то бытовыми условиями. Но все, что связано с какой-то личной жизнью, это уже, конечно, выходит за пределы", - добавила Мерзлякова.

Она предложила обсудить сложившуюся практику с советом ректоров свердловских вузов. "Наш регион, который открыт для мирового сообщества и регулярно принимает масштабные международные мероприятия, в таких историях никогда не был замечен, не нужны они и в будущем", - считает омбудсмен.

В пресс-службе УрГЭУ "Интерфаксу" подтвердили, что вуз мониторит деятельность студентов в соцсетях, но отслеживаются только аккаунты, в которых указана принадлежность к университету. "Мониторинг ведется с целью предупреждения пропаганды в студенческой среде различных форм насилия, экстремизма, разжигания расовой и религиозной ненависти, суицидов, буллинга, распространения и употребления наркотических веществ", - пояснили в пресс-службе.

По словам представителя вуза, проверить страницу этого студента попросили другие учащиеся.

"На личной странице в социальной сети действительно была размещена ссылка на ЛГБТ-сообщество, что является фактом публичной пропаганды", - подчеркнули в пресс-службе.

Проректор вуза встретился со студентом, но разговора об отчислении не велось. Ему сказали, что в его личную жизнь руководство вуза вмешиваться не собирается, но пропаганда нетрадиционного отношения недопустима, как и "привязка этого к университету и всему студенчеству вуза", - добавили в пресс-службе.

18 сентября друзья студента сообщили "E1.ru", что его хотят отчислить за принадлежность к ЛГБТ. "От него потребовали забрать документы из университета с формулировкой: "Мы отследили ваши соцсети, вот распечатки — вы гей"", - сказал друг студента и добавил, что обвинения беспочвенны.

УрГЭУ Татьяна Мерзлякова Яков Силин

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