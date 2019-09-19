В Петербурге осудили лжеврача, продавшего пенсионерке БАДов на 1,2 млн рублей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Продавец биодобавок (БАД), который убедил жительницу Санкт-Петербурга купить препаратов на сумму более 1,2 млн рублей, приговорен к условному заключению за мошенничество. Красногвардейский районный суд Северной столицы назначил Сергею Семенову наказание в виде трех лет условного заключения со штрафом в 100 тыс. рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов в четверг, житель Петербурга Семенов действовал под видом медработника. Его жертвой стала петербурженка 1960 года рождения.

В июле 2018 года осужденный позвонил потерпевшей и пользуясь ее медицинской неграмотностью сообщил о хронических заболеваниях, которыми она якобы больна.Семенов предложил пенсионерке приобрести БАДы, говорится в сообщении пресс-службы.

Так как Семенов пугал женщину тем, что в случае отказа от препаратов ее болезни будут прогрессировать, она согласилась на покупку, заплатив за "медикаменты" 200 тыс. рублей. Позже Семенов снова звонил потерпевшей и настоял на необходимости комплексного лечения. Петербурженка вновь согласилась купить предлагаемые биодобавки. В итоге женщина приобрела у лжеврача несколько партий препаратов.

Суд установил, что для совершения преступлений Семенов использовал базу данных о месте жительства граждан и номеров их стационарных телефонов. В помощь он также привлек водителя и курьера, которых не поставил в известность о своих намерениях.

Отмечается, что в ходе разбирательства Семенов полностью согласился с предъявленным обвинением и добровольно возместил потерпевшей ущерб. Поэтому он и получил условный срок, отметили в пресс-службе