Поиск

В Петербурге осудили лжеврача, продавшего пенсионерке БАДов на 1,2 млн рублей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Продавец биодобавок (БАД), который убедил жительницу Санкт-Петербурга купить препаратов на сумму более 1,2 млн рублей, приговорен к условному заключению за мошенничество. Красногвардейский районный суд Северной столицы назначил Сергею Семенову наказание в виде трех лет условного заключения со штрафом в 100 тыс. рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов в четверг, житель Петербурга Семенов действовал под видом медработника. Его жертвой стала петербурженка 1960 года рождения.

В июле 2018 года осужденный позвонил потерпевшей и пользуясь ее медицинской неграмотностью сообщил о хронических заболеваниях, которыми она якобы больна.Семенов предложил пенсионерке приобрести БАДы, говорится в сообщении пресс-службы.

Так как Семенов пугал женщину тем, что в случае отказа от препаратов ее болезни будут прогрессировать, она согласилась на покупку, заплатив за "медикаменты" 200 тыс. рублей. Позже Семенов снова звонил потерпевшей и настоял на необходимости комплексного лечения. Петербурженка вновь согласилась купить предлагаемые биодобавки. В итоге женщина приобрела у лжеврача несколько партий препаратов.

Суд установил, что для совершения преступлений Семенов использовал базу данных о месте жительства граждан и номеров их стационарных телефонов. В помощь он также привлек водителя и курьера, которых не поставил в известность о своих намерениях.

Отмечается, что в ходе разбирательства Семенов полностью согласился с предъявленным обвинением и добровольно возместил потерпевшей ущерб. Поэтому он и получил условный срок, отметили в пресс-службе

Петербург

Новости

Мосгордума сохранила фракцию "Единой России" для самовыдвиженцев

Мосгордума сохранила фракцию "Единой России" для самовыдвиженцев

Депутаты приняли закон об акцизе на IQOS

Кадыров заявил о готовности обсудить "несуществующую" проблему представителей ЛГБТ

Замглавы департамента Минкультуры задержали по делу о мошенничестве

Золотов заявил, что осудил бы актера Устинова на год условно

Главу банка в Петербурге заподозрили в хищении 268 млн рублей

Песков не понял выбора места для пикетов в поддержку Устинова

Песков не понял выбора места для пикетов в поддержку Устинова

В Кремле назвали "новым явлением" требования Украины по "формуле Штайнмайера"

В Минздраве опровергли сообщения о существовании безопасной дозы алкоголя

В Минздраве опровергли сообщения о существовании безопасной дозы алкоголя

В Кремле отказались комментировать идею Титова о "черном списке" судей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');