ГД приняла в I чтении законопроект о наказании за ложные заключения экспертов до возбуждения дела

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в первом чтении поправки в статью 307 Уголовного кодекса РФ о распространении уголовной ответственности за заведомо ложные показания эксперта и переводчика на стадии проверки преступления до возбуждения уголовного дела.

Законопроект предлагает распространить уголовную ответственность на экспертов, которые проводят экспертизы и выдают заключения еще до возбуждения уголовного дела, то есть на этапе проверки сообщения о преступлении. Сейчас уголовная ответственность для экспертов и переводчиков предусмотрена лишь тогда, когда они работают на стадии предварительного расследования или суда.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что заключения и показания эксперта или специалиста зачастую необходимы не только после возбуждения уголовного дела, но и на стадии проверки сообщения о преступлении, чтобы определить наличие или отсутствие признаков преступления.

"Например, проведение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего; почерковедческой экспертизы; экспертизы веществ в случае сообщения о незаконном обороте наркотических средств, взрывчатых веществ и т.д. При этом ложные сведения, представленные экспертом в такой ситуации, создают условия либо для необоснованного уголовного преследования невиновного, либо для незаконного отказа в возбуждении уголовного дела, нарушающего право потерпевшего на доступ к правосудию", - сказал Крашенинников.

"Поэтому очевидно, что такие деяния представляют не меньшую общественную опасность, чем те, которые осуществлены на других стадиях уголовного производства", - отметил он.

Предлагаемые изменения позволят усилить защиту права граждан на доступ к правосудию, ограждая от "возможных злоупотреблений со стороны нечистых на руку экспертов, чьи заключения зачастую имеют решающее значение для возбуждения уголовного дела или отказа в нем", отметил Крашенинников.

Другой автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев отметил, что в соответствии с законопроектом наказанием для экспертов за заведомо ложные показания на доследственном этапе будет штраф до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест до трех месяцев.

"Если же такое ложное заключение приведет к возбуждению дела по обвинению в тяжком или особо тяжком преступлении, то наказанием могут стать принудительные работы либо лишение свободы на срок до 5 лет", - сказал Пискарев.