Россия испытает робота для работы в открытом космосе в течение трёх лет

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Новый робот будет создан для работы в космосе на внешнем борту Международной космической станции, его испытания займут три года, сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В принципе, понятно куда двигаться. Первое - это подготовка робота для внекорабельной деятельности и его испытания в течение видимо трех лет на внешнем борту МКС", - сказал Рогозин.

Он сообщил, что следующим этапом применения робототехники в космосе станет подготовка более совершенной машины, которая полетит в 2023 году на корабле "Орел" с космодрома Восточный.

"Это первое испытание будет в беспилотном режиме корабля нового поколения. А след этап - это уже высадка на Луну антропоморфной системы, которая будет обеспечивать установку (лунного модуля - ИФ) и регламентные работы", - отметил глава Роскосмоса.

Накануне в Санкт-Петербурге он заявил, что антропоморфных роботов планируется использовать для развёртывания научной станции на поверхности Луны в рамках реализации российской программы освоения спутника Земли.