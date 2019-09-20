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Дети из России получили сильные ожоги в отеле в Турции во время файер-шоу

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Двое детей и 24-летняя девушка из России получили сильные ожоги во время файер-шоу в одном из отелей турецкой Аланьи, сообщили "Интерфаксу" в Генконсульстве РФ в Анталье.

Там сообщили, что инцидент произошел 18 сентября. С ожогами разной степени они были госпитализированы российские граждане А.Н., 2009 г.р., Е.Н., 2015 г.р. и И.Н., 1995 г.р.

По данным Генконсульства, состояние пациентов удовлетворительное, одна из пострадавших уже выписана, двое несовершеннолетних россиян в ближайшие сутки останутся под наблюдением врачей.

Ранее в СМИ появилась информация, что на отдыхе на турецком курорте Кестель в провинции Анталья повар совершил ошибку во время кулинарного шоу, в результате которого горячее масло полилось на людей. В том числе пострадали два мальчика из Екатеринбурга, сообщил местный портал Е1.Ru. У одного из них ожоги II и III степени, обгорело 27% тела. У второго обгорели рука и голова, 16% ожогов на теле.

К отелю у семьи претензий нет, поскольку он взял вину на себя, разместил пострадавших в клинике и оплачивает лечение. Авиабилеты в Россию оплатит страховая компания.

Врачи из территориального центра медицины катастроф готовы принять двух мальчиков, которые в четверг, 19 сентября, получили ожоги на отдыхе в Турции, сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.

Как заявил Шестаков, бригада медиков готова встретить детей в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" и доставить в больницу.

Константин Шестаков Свердловская область Екатеринбург Турция

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