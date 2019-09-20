Аксенов единогласно избран главой Крыма на второй срок

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Государственный совет Крыма второго созыва на первом заседании единогласно избрал главой республики Сергея Аксенова из трех кандидатур, предложенных президентом РФ. "За" действующего главу региона проголосовали 74 депутата.

Помимо Аксенова, на пост главы Крыма были выдвинуты руководитель регионального отделения КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов. Они получили пять и 10 голосов депутатов соответственно.

Избранный глава Крыма сразу после голосования депутатов в торжественной обстановке вступает в должность.

В соответствии с Конституцией Крыма, глава избирается на пять лет и не может замещать эту должность более двух сроков подряд.

Ранее Государственный совет Крыма второго созыва избрал Владимира Константинова председателем.