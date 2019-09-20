Суд в Петербурге оставил на свободе обвиняемую в мошенничестве с квартирой блокадницы

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге отказал следствию в аресте обвиняемой по делу о мошенничестве с квартирой 93-летней пенсионерки.

Майе Аразовой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 15 ноября, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в пятницу.

Решение Невского районного суда обосновано тем, что в ходе заседания "не было представлено убедительных данных, свидетельствующих о том, что Аразова может продолжить заниматься преступной деятельностью".

По версии следствия, Аразова и ее подельники воспользовались беспомощным состоянием бывшей узницы концлагеря, вызванным возрастом и психическим заболеванием, подписали договор купли-продажи принадлежащей пенсионерке квартиры стоимостью 4 млн 407 тыс. рублей, но денег не заплатили. Таким образом, право собственности незаконно перешло к обвиняемой.

Как сообщалось ранее, дело о мошенничестве с квартирой 93-летней пенсионерки, бывшей узницы концлагеря возбуждено во вторник по результатам личного приема в Петербурге председателя СКР Александра Бастрыкина. К главе ведомства обратился внук пострадавшей, которому полиция ранее отказала в уголовном производстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 52-летнюю сотрудницу детского сада Азарову, которая имеет в северной столице временную регистрацию.