Президент ФЕОР призвал расследовать "допрос" активистами раввина в Краснодаре

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода призвал власти тщательно расследовать давление активистов "Народного контроля" на раввина в Краснодаре и назвал это антисемитским проявлением. Он рассказал об этом на эфире с пользователями Инстаграма.

23 августа группа активистов, назвавших себя "народным контролем Совета граждан СССР Краснодара" пришла в синагогу и в течение часа допрашивала раввина в том числе о том, зачем евреи навязывают России Библию и через чуждое русскому народу христианство прививают свои ценности. Запись беседы и обращений с требованием к иудеям покинуть Россию были опубликованы на канале организации в YouTube. Там же появилась запись задержания лидера группы и ее выступление после того, как суд ее оштрафовал.

"Я очень надеюсь, что правоохранительные органы обратят пристальное внимание на эту группу, потому что они пытаются завоевать дешевую популярность в интернете, в разных СМИ. Выглядят они, конечно, немножко, мягко говоря, комично, но это опасно, потому что под эти знамена могут встать самые разные люди, часто с совершенно неадекватным поведением", - заявил Борода.

По его оценке, в этом эпизоде есть элементы хулиганства и разжигания межнациональной розни. Он считает, что визиты в синагогу использовались как прикрытие противоправной деятельности и призвал государство обратить на это внимание.

"Я точно могу сказать, что это зараза, с которой надо бороться сразу, не дожидаясь, пока эта опухоль распространится по телу. Ее нужно выжигать как можно быстрее", - подчеркнул Борода.

Ранее главный раввин России Берл Лазар назвал инциденты в Краснодаре "обычным примером бытового антисемитизма".